Serie A, se non si riprende a maggio salta tutto: possibili 22 squadre nella prossima stagione

L’emergenza Coronavirus è un ostacolo anche nel mondo del calcio: ripresa del campionato, stipendi ed inattività sono oggetto di discussione ogni giorno.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive che maggio sarà l’unico mese possibile per riprendere il campionato: oltre questa deadline tutto è destinato alla cancellazione. “In caso di stop la possibilità più verosimile resta quindi la cristallizzazione dell’ attuale classifica, la non assegnazione del titolo, le retrocessioni bloccate: due club salirebbero dalla B per una Serie A 2021-2022 che diventerebbe a 22 squadre, da ridurre a 20 nella stagione ancora successiva” sono le parole della Rosea.