CdS – Boga seduce il Napoli: presto nuovi contatti col Sassuolo, i dettagli

Jeremy Boga, ventitré anni, ivoriano nato a Marsiglia, è quello che stuzzica maggiormente il Napoli.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport parla del mercato in casa azzurra e scrive: “Boga ha quel che basta per sedurre il Napoli, che ha avuto modo di parlarne, in passato, con il Sassuolo, giusto per capire, e che lo farà ancora, se e quando sarà possibile, consapevole delle difficoltà da affrontare e strategicamente pronto ad evitare aste dispersione (economicamente)“.

Boga comanda la lista degli attaccanti, pur avendo caratteristiche particolari: la riflessione è sulla sua eventuale consistenza a destra, dove al fianco di Politano andrà sistemato un giocatore che sia in grado di raccogliere la pesante eredità di Callejon.