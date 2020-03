CdS – Napoli a lavoro per i rinnovi: ancora in stand-by i contratti di Mertens e Maksimovic

Mercato Napoli, il punto sui rinnovi dei calciatori azzurri

In questo periodo si sosta forzata il Napoli non smette di lavorare. La società, infatti, sta cercando di sistemare gli accordi per i rinnovi dei contratti in scadenza. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa una panoramica su tutte le situazioni più spinose da risolvere.

RINNOVO ZIELINSKI

Chi sembra più vicino all’accordo è Piotr Zielinski, con il quale esiste un accordo per l’ingaggio, ma manca quello per la clausola rescissoria valida per l’estero. L’idea del Napoli è quella di portarla a 100 milioni di euro, 35 milioni in più di quella attuale. Previsto anche un incontro con Mino Raiola per discutere del rinnovo di Lorenzo Insigne, anche se è probabile che la situazione del capitano non si sblocchi prima dell’estate (scadenza contratto nel 2022, ndr).

CALLEJON E MERTENS

I casi più urgenti, ovviamente, continuano a essere quelli di Mertens e Callejon. Con due precisazioni individuali: Dries ha incontrato De Laurentiis a Napoli il 1° marzo, ma dopo quella riunione ritenuta positiva non è più stato possibile concretizzare e ufficializzare. Il suo rapporto scadrà il 30 giugno, termine nebuloso allo stato delle cose considerando le varie discussioni in atto, e lo stesso discorso vale per José.

STOP PER MAKSIMOVIC

Particolare la situazione di Nikola Maksimovic. Il serbo non ha ancora firmato il rinnovo con il Napoli, nonostante sembrava fosse tutto fatto a ridosso di Natale. A Roma venti giorni fa De Laurentiis aveva incontrato l’agente Fali Ramadani, con il quale è previsto un altro incontro, dove si parlerà anche di Koulibaly. L’ultimo colloquio tra l’agente e il Presidente azzurro non ha portato alcuna chiusura ufficiale. L’accordo tra le parti è quello di prolungare il contratto del difensore fino al 2025, con un anno di opzione.

