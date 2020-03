L’immunologo Lo Palco: “Sarà impossibile vedere i tifosi allo stadio prima di ottobre”

Brutte notizie per i tifosi, secondo l’immunologo non si tornerà presto allo stadio

Pierluigi Lo Palco, immunologo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai colleghi della Repubblica – Bari. Ecco le sue parole in merito all’emergenza Coronavirus:

“In questo momento non ha alcun senso fare delle previsioni. I dati del Coronavirus sono come le previsioni del meteo, buoni per le prime 24 ore ma dopo 72 non più affidabili. Non durerà poco tempo, bisogna fare chiarezza e essere schietti con la gente. Ho sentito dire che il campionato di calcio può riprendere agli inizi di maggio, ma di che parliamo? Prima di ottobre non sarà possibile rivedere la gente sugli stadi. Prima o poi torneremo a lavorare, uscire di casa e tutto il resto, ci vuole pazienza e collaborazione”.