In attesa della ripresa del campionato si pensa al mercato.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: “Il veterano Callejon appare ai titoli di coda (torna in Spagna a parametro?), mentre il polacco Zielinski è in stallo: l’ accordo per altri 3 anni è nell’ aria, eppure lo scoglio della clausola frena tutto”. Il futuro di Milik invece sembra esser lontano da Napoli: l’impressione è che mediti un cambio, magari destinazione Premier.