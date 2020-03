Castellini: “Napoli è meravigliosa sia per vivere che per giocare: è la piazza che sognano i giocatori”

Castellini, ex portiere del Toro, ha parlato di Napoli

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luciano Castellini, ex portiere del Torino:

“Siamo in un momento complicato, ma un po’ di evasione e di ricordi sono sempre belli. L’importanza di una maglia non la capisci subito, ma strada facendo. Quella stagione 75/76 fu incredibile. Il Toro ha tante difficoltà, ma quello suo ne vale 10 degli altri. Napoli è una città meravigliosa, ci ho vissuto 10 anni ed è la piazza che sogna un giocatore. Mi dà estremamente fastidio quando qualcuno pensa che è un frontiera: è una meraviglia sia per fare il calciatore che per vivere”.