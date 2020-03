Belotti-Napoli, trattativa aperta: gli azzurri hanno proposto delle contropartite

30 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’edizione odierna de Il Mattino parla del Napoli in ottica mercato.

“Il sogno di De Laurentiis per l’ attacco resta sempre Mauro Icardi, la cui situazione al Psg resta ancora tutta da decriptare: i contatti con l’ entourage dell’ argentino non sono mai svaniti” scrive il quotidiano. Poi aggiunge che sulla lista di Giuntoli continua ad essere sottolineato il nome di Belotti: per il Gallo c’è la possibilità di una trattativa con il Torino, inserendo le contropartite gradite ai granada.