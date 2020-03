Paura Coronavirus, il Napoli ha sospeso tutte le attività delle giovanili fino al 15 marzo

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il caos generato dal coronavirus in questi ultimi giorni ha investito completamente anche il mondo del calcio. Ufficiale da qualche ora la decisione del Governo di sospendere le attività sportive in tutta Italia. Secondo quando riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli avrebbe preso un’ulteriore decisione nei confronti delle proprie giovanili. Di seguito quanto evidenzato dalla nostra redazione:

“Il Napoli ha sospeso ogni attività delle proprie giovanili fino al 15 marzo. Nei campionati nazionali, così come in quelli regionali non si giocherà fino al 3 aprile. Per quanto riguarda la categoria Primavera invece, il rientro in campo è previsto a data da destinarsi”.

