Gattuso e i calciatori preoccupati dalla situazione: “Stiamo a casa il più possibile, non usciamo”

NEWS NAPOLI CALCIO – All’interno dell’edizione odierna, Il Mattino ha svelato alcuni retroscena riguardanti le precauzioni prese dai calciatori del Napoli contro il Coronavirus. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Per la prima volta da quando è iniziata questa delicata situazione, i calciatori del Napoli sono realmente preoccupati. Tra di loro si scambiavano video e articoli di giornale, invitandosi a vicenda a limitare al minimo le uscite: ‘Stiamo a casa ragazzi, non usciamo’. Anche Gattuso ha ripetuto questo mantra, raccontando la situazione vissuta dai suoi familiari a Gallarate: ‘Stiamo a casa il più possibile, veniamo qui per l’allenamento e basta’. Ovviamente non è facile allenarsi in queste condizioni, con questi pensieri.”

