Emergenza Coronavirus, in Spagna nuove disposizioni: anche la Liga pensa al campionato a porte chiuse

IL GOVERNO SPAGNOLO ADOTTA NUOVI PROVVEDIMENTI CHE RIGUARDANO GLI INCONTRI SPORTIVI

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Non solo in Italia ci sono nuovi provvedimenti, dettati dal Premier Conte, ma anche in Spagna. Il governo sta adottando misure per evitare la diffusione del Coronavirus.

Il ministro della Sanità spagnola Salvador Illa ha comunicato alcune misure che interessano anche il campionato di calcio spagnolo: dalla prossima settimana le partite della Liga potranno giocarsi a porte chiuse, e poi evolversi a seconda delle specifiche disposizioni che saranno adottate.

BARCELLONA-NAPOLI

La circostanza spagnola riguarda da vicino anche il Napoli, che mercoledì 18 marzo dovrà giocare al Camp Nou contro il Barcellona per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI