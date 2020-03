Barcellona Napoli, out Maksimovic: tornerà Koulibaly tra i titolari!

30 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il Corriere dello Sport, all’interno dell’edizione odierna, ha riportato novità di formazione importanti in vista della sfida tra Barcellona e Napoli prevista per martedì al Camp Nou. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La sfida di Barcellona resterà senza dubbio un rimpianto per Nikola Maksimovic. Gli esami strumentali non perdonano: la diagnosi è una distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. Il futuro al momento è incerto, che la situazione fosse grave lo si era capito anche in allenamento. Anche il centrale sembrava averlo percepito, vista l’espressione sfiduciata prima di abbandonare il terreno di gioco”.

“Gattuso dovrà quindi ridisegnare la difesa in vista della sfida del Camp Nou. Gli darà una mano Kalidou Koulibaly che si è mostrato pronto per il rientro in campo. Il difensore senegalese si è allenato al massimo, non perdendosi uno scatto o un’entrata. Ha voluto dimostrare in primis a se stesso di essere pronto, persino contro Messi e Griezmann. L’infortunio di Parma e il rientro da incubo contro il Lecce sembrano essere stati rimossi. Koulibaly vuole essere un protagonista della serata del Camp Nou e l’infortunio di Maksimovic gli spalanca le porte”.

