DALLA SPAGNA – Barcellona Napoli, danno enorme giocare a porte chiuse: possibile apertura solo ad abbonati

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di Mondo Deportivo, il Barcellona starebbe cercando di scongiurare l’ipotesi di giocare a porte chiuse la sfida con il Napoli. Per i catalani giocare in un Camp Nou deserto rappresenterebbe un enorme danno economico. Si è stimato che i mancati introiti dalla vendita dei biglietti ammonterebbero a circa 4,5 milioni di euro. Per questo motivo è al vaglio l’ipotesi di far assistere al match soltanto gli abbonati al Camp Nou.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI