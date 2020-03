Leggendaria Atalanta, vola ai quarti di Champions League! Tottenham eliminato in casa del Lipsia

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Il calcio italiano si è fermato e resterà fermo per un po’. Non si può dire lo stesso però per il calcio internazionale, con la Uefa che al momento ha intenzione di andare avanti nelle proprie competizioni. Nella serata di oggi si sono disputate due partite degli ottavi di finale di Champions League. L’Atalanta ha vinto per 3-4 al Mestalla contro il Valencia, mantenendo il vantaggio dell’andata e passando il turno. Show di Ilicic per i bergamaschi che ha siglato un poker (due reti su rigore).

Nell’altro match il Lipsia ha vinto per 3-0 contro il Tottenham, eliminando gli inglesi con il punteggio totale di 4-0. Per i tedeschi decisiva la doppietta di Sabitzer ed il gol di Forsberg.

