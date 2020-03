Tuttosport: “Il Napoli sta valutando se cedere Meret, preoccupa il dato sugli infortuni”

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’edizione odierna di Tuttosport, nell’articolo a firma di Raffaele Auriemma, parla del futuro di Alex Meret:

“Discorso analogo anche per Meret, sul quale il Napoli sta valutando se cederlo a fine stagione. Dal 9 febbraio è stabilmente in panchina, anche perché soffre di un problema ai muscoli obliqui e nei giorni scorsi ha lamentato i postumi di un trauma contusivo con edema intraspongioso intorno alla cresta iliaca sinistra.

Il Napoli aveva acquisto Meret, ottimo portiere dalle grandi prospettive, due stagioni orsono dall’ Udinese per 25 milioni di euro, ma finora non è riuscito ad esplodere e Gattuso gli sta preferendo Ospina. Lascia molto perplesso il dato relativo agli infortuni subiti da un calciatore di appena 22 anni: nelle ultime 4 stagioni, Meret ha dovuto saltare 365 giorni a causa dei vari infortuni. Cioè un anno intero in infermeria”.