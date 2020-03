Scommesse sul calcio: ce la farà il Napoli a raggiungere l’Europa?

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Non è una stagione semplice, quella 2019/20 per il Napoli. La squadra di Insigne e Milik, considerata la rivale più accreditata della Juventus per la conquista del titolo insieme all’Inter, ha accavallato una serie di risultati negativi che, già ben prima di Natale, l’hanno relegata fuori dalla lotta-scudetto.

Non solo: un vero e proprio caso di “ammutinamento” da parte dei giocatori, che non hanno digerito l’imposizione del ritiro dopo il pareggio in Champions League contro il Salisburgo a inizio novembre, ha causato una guerra tra calciatori, staff tecnico e società, che si è riverberata sui risultati, sempre più negativi. A farne le spese il tecnico Carlo Ancelotti, esonerato e sostituito da Gennaro “Ringhio” Gattuso.

Dopo un rodaggio segnato da ulteriori sconfitte interne, la squadra, corroborata da un intelligente "mercato di riparazione" a gennaio (che ha portato sotto il Vesuvio Lobotka, Demme e Politano), sembra aver trovato una sua solidità. I risultati in campionato hanno cominciato ad arrivare e la classifica non piange più: gli azzurri adesso sono sesti.



EUROPA LEAGUE O CHAMPIONS LEAGUE?



Dopo 25 giornate di campionato, la classifica vede il Napoli sesto a quota 36 punti, appaiato al Milan. Finisse oggi il torneo, i partenopei staccherebbero il biglietto per i turni preliminari della prossima Europa League. Un traguardo decisamente inferiore rispetto alle aspettative di inizio stagione, certo, ma di cui non ci si potrebbe ritenere insoddisfatti, visto come si era messo il campionato. La lotta sarà accesa fino all’ultimo, questo è certo, perché oltre al Milan (anch’esso in ripresa dopo un avvio di torneo disastroso) anche Verona, Parma, Bologna e Cagliari possono ancora dire la loro. La maggiore esperienza e caratura di Napoli e Milan fa pensare che il duello alla fine si restringerà a queste due contendenti: in ogni caso, la ricetta per Milik e compagni è continuare a vincere il più possibile.

Attenzione, però: nemmeno il sogno Champions League è proibito. A questo torneo gli azzurri si sono ormai affezionati, e anche questa stagione li ha trovati protagonisti: dopo l’emozionante 1-1 incassato al San Paolo, la doppia sfida con il Barcellona è ancora aperta, anche se per conquistare i quarti al Camp Nou non servirà niente di meno che un’impresa. Il quarto posto in campionato, occupato attualmente dalla straordinaria Atalanta e ultimo valido per l’accesso alla coppa dalle grandi orecchie, dista nove punti: impresa difficile ma non impossibile.



L’IPOTESI-COPPA ITALIA



C’è un’altra porta che dischiuderebbe al Napoli l’accesso alle prossime coppe europee, e si chiama Coppa Italia. I ragazzi di Gattuso sono semifinalisti dell’edizione 2019/20, e hanno messo un piede in finale, andando a vincere 1-0 nella gara di andata a San Siro contro l’Inter. Se i partenopei conquistassero la finale, e la vincessero, guadagnerebbero automaticamente l’accesso alla seconda competizione continentale per club. Un motivo in più per non mollare su alcun fronte, e che ci fa pensare che per gli azzurri la scommessa sul raggiungimento dell’Europa potrebbe davvero essere vincente!