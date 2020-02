LIVE – Napoli-Torino 0-0: Squadre a momenti in campo

30 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Buonasera gentili lettori di SpazioNapoli.it e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Torino. Gli azzurri a caccia della terza vittoria di fila in campionato, per rilanciare ulteriormente le ambizioni europee. Turnover per Gattuso a caccia della vittoria, preservare le energie cercando comunque il risultato è la mossa del tecnico per arrivare bene a Napoli-Inter. Giovedì, infatti, il ritorno della semifinale di Coppa al San Paolo.

LE FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Fabiàn, Lobotka, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Zaza, Belotti. All. Longo.

GLI AGGIORNAMENTI