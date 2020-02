Grande gesto di Gattuso a fine gara: “Andate sotto la curva”

Il gesto di Gattuso a fine gara.

Napoli-Torino, da poco finita al San Paolo, si è conclusa con la vittoria degli azzurri per 2 reti ad 1. Tuttavia, la compagine di Gattuso ha sofferto nel finale grazie ad una rete insidiosa di Edera che ha provato ad accorciare le distanze.

Un gesto del mister dopo la gara ha particolarmente colpito i tifosi, soprattutto quelli del popolo dei social. “Andate sotto la Curva” ha intimato ai suoi. Una richiesta semplice, ma dal significato profondo che racchiude in tutto e per tutto la filosofia del mister. Primo obiettivo, ricucire il rapporto col pubblico, elemento fondamentale per la squadra.