Germano Bellavia presenta: “Cori Vivi – In un mondo che”. Idea nata per raccogliere fondi a favore dell’associazione: “Ciro Vive”: il comunicato

Evento raccolta fondi per l’associazione Ciro Vive

Martedì 3 marzo 2020, alle 11:30 nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Cori vivi – In un mondo che”, nato da un’idea di Germano Bellavia con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore dell’Associazione “Ciro Vive”.

L’iniziativa vede protagonista una canzone inedita dal titolo “In un mondo che”, scritta da Antonio Leone in collaborazione con Germano Bellavia ed Elio Manzo, il cui ritornello ricalca un coro da stadio celebre tra i tifosi azzurri. Tema centrale, l’amore innato per il Napoli e l’orgoglio di essere partenopei.

Saranno presenti:

Ciro Borriello – Assessore allo Sport del Comune di Napoli

Germano Bellavia – Promotore progetto

Antonella Leardi – Presidente Associazione “Ciro Vive”

Alberto Rossi – Attore

Angelo Di Gennaro – Attore

Maurizio Capone – Musicista e interprete

Modera: Raffaella Iuliano – Giornalista

Nel corso dell’evento sarà proiettato in anteprima il videoclip del brano, realizzato allo stadio San Paolo su gentile concessione del Comune di Napoli, che ha visto la partecipazione di volti noti dello spettacolo, dello sport, del giornalismo e della cultura partenopea.

Molti protagonisti del videoclip saranno presenti in sala. I proventi della vendita del dvd e delle maglie da gioco donate generosamente per l’occasione dalla SSC Napoli saranno devoluti interamente in beneficenza all’associazione “Ciro Vive”, con la quale Antonella Leardi porta avanti la memoria del figlio tramite opere concrete di sostegno ai più deboli.