Napoli-Torino, vendita dei biglietti a rilento: esaurita solo la Curva B

Notizie Napoli, i biglietti venduti per la gara contro il Torino

Sabato alle ore 20:45, allo stadio San Paolo, andrà in scena la gara tra Napoli e Torino, 26° giornata di campionato.



Dopo il quasi sold out nella partita contro il Barcellona, martedì scorso, l’impianto di Fuorigrotta fa fatica a riempirsi per il match con i granata. Infatti, il settore completo è la Curva B, mentre, Distinti e Curva A sono piene a metà.



I tifosi, bloccati un po’ anche dal Coronavirus che si sta diffondendo sempre di più nel nostro paese, non vogliono rischiare nulla e per sabato sera non si prevede un San Paolo pieno.



Ecco i vari prezzi:



Napoli vs Torino campionato prezzi ordinari



Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family € 15,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 45,00

Curve € 25,00



Napoli vs Inter coppa Italia “promo ticket”

Tariffa applicabile a coloro che acquisteranno contestualmente un biglietto per la gara di campionato Napoli vs Torino.



Tribuna Posillipo € 25,00

Tribuna Nisida € 14,00

Distinti € 12,00

Curve € 8,00.



Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.



