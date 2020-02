Dalla Francia – Koulibaly vicino al PSG: il senegalese ha già comprato casa

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il futuro di Kalidou Koulibaly in azzurro è piuttosto in bilico. Il calciatore senegalese è stato individuato dal PSG come erede di Thiago Silva.

Il portale francese Le Parisien fa sapere che l’attaccante azzurro ha comprato un appartamento di 220 metri quadrati dal valore di 4 milioni di euro a Parigi. L’edificio ora è in costruzione. Inoltre spiega che il difensore, in questo momento infortunato, sarebbe disposto ad affrontare una nuova sfida altrove e continuare a giocare in Champions.

Nonostante manchi ancora tempo alla sessione di mercato estiva, il club francese si sta muovendo in anticipo per arrivare al senegalese. ADL valuta il suo giocatore 75 milioni di euro.