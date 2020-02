FOTO – Napoli-Barcellona, timore Coronavirus: i tifosi azzurri sugli spalti indossano le mascherine

Tifosi al San Paolo con le mascherine.

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Napoli-Barcellona si sta per disputare questa sera al San Paolo, una serata degna del grande pubblico di Fuorigrotta che si godrà una partita di tutto rispetto, valida per la massima competizione europea.

Uno stadio pieno, dunque, nonostante la preoccupazione per il contagio da Coronavirus, che sta dilagando anche in italia, al momento principalmente al Nord. Tuttavia, i supporters azzurri non si sono fatti trovare impreparati e hanno portato con sè le famose mascherine, da usare come precauzione.

LE FOTO:

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI