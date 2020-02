Napoli-Barcellona, nessun controllo di temperatura nel settore ospiti: tifosi blaugrana sorpresi. La situazione

Nessun controllo di temperatura per i tifosi blaugrana.

Alessio Conti, giornalista Sportmediaset, è intervenuto ai microfoni di Pressing, in onda su Canale 5 prima di Napoli-Barcellona per dare gli ultimi aggiornamenti dall’impianto di Fuorigrotta. Con la minaccia del Coronavirus, che semina contagi specialmente al Nord, i tifosi ospiti si aspettavano misure precauzionali a Napoli, ma la situazione sembrerebbe essere diversa.

A quanto pare non ci sarebbero controlli della temperatura per i tifosi del Barcellona che stanno entrando al San Paolo. I tifosi si aspettavano un controllo con i termometri perché in Spagna lo avevano annunciato nei giorni scorsi.

