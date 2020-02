Il brivido della prima volta è indimenticabile: Napoli-Barcellona tra timori, passione e speranza

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

“Ogni allenamento, ogni ostacolo, ogni goccia di sudore”. “Quand’ero bambino sognavo momenti come questo”. “E’ tutta la vita che mi preparo a una partita del genere”. Sono le frasi pronunciate da alcuni calciatori azzurri in un clip pubblicato dall’account del Napoli in vista del match contro il Barcellona. Il cuore del tifoso non può non emozionarsi. Perché si sa, il tifoso è un innamorato perso. Uno con una passione ed un energia nelle vene tali da poter infiammare un intero stadio. Uno che spera e crede in ciò che gli altri ritengono impossibile, o ciò per cui gli altri lo deridono.

NAPOLI BARCELLONA, EL DIA DEL PARTIDO

Ecco, il tifoso è uno che forse sa bene cosa sia l’amore; lasciare a casa la ragione per permettere al cuore di dominare la scena. E quanto cuore stanno investendo, i tifosi partenopei, in vista della partita di stasera? Quanti, aprendo gli occhi stamattina, avranno pensato “È finalmente il giorno” ?! Quanto è stata emozionante, elettrizzante ed entusiasmante l’attesa? E quanto è bello viverla, sì, con la consapevolezza che forse sarà tremendamente difficile, ma con la speranza di potercela fare?

PROPRIO COME UN APPUNTAMENTO…

Ecco, il tifoso è proprio come un innamorato. Uno che vive certe esperienze con le classiche farfalle nello stomaco. Uno che sa che Napoli-Barcellona non è una semplice partita. Napoli-Barcellona è un po’ come l’appuntamento cercato e desiderato con la donna che ti piace così tanto e da così tanto tempo. Ci sei, stasera la porti finalmente a cena, proverai a stupirla con le meraviglie della tua terra. Sudi, quasi fatichi a respirare, il pensiero di averla tra le tue braccia ti sconvolge e ti rassicura al tempo stesso. Sei timoroso, non sai se la serata riuscirà, non sai se la farai innamorare quanto tu forse lo sei già di lei. Ma sei pronto a metterti in gioco. Proprio come nel calcio, che non è mai solo uno sport, e chi lo ama questo lo sa bene. Perciò, in partite come questa, non è sufficiente mettere in campo solo la forza fisica e le decisioni tattiche, è necessario portare sul manto verde ogni singolo battito del cuore e ogni goccia di sudore che sarà giusto versare.

INTRECCIATE TRA PASSATO E PRESENTE…

Napoli-Barcellona è un evento storico e non solo perché le due squadre si giocheranno la permanenza in Champions League, ma per quanto le accomuna e le rende affini. Sì, anche il sangue latino e la passionalità che fa così simili partenopei e spagnoli, ma più di tutto perché una è stata la casa del più grande di tutti i tempi, e l’altra è attualmente la casa di quello che per molti si può considerare il suo erede. E quando Messi ieri è entrato per la prima volta al San Paolo per allenarsi, il brivido che sicuramente ha avvertito alla schiena è quello di tutti coloro che vivono questo sport con intensità e magia, consapevoli che quello stesso campo è stato la tela su cui El Pipe ha disegnato alcuni dei suoi capolavori più belli.

PAURA, DETERMINAZIONE E SPERANZA

Napoli-Barcellona è proprio quel famoso appuntamento. Ti prepari, pieno di paure ed incertezze, ma con la determinazione e la volontà di conquistarla, quella donna. Forse non ci riuscirai, o forse sì. Non sai cosa ti lascerà questa serata, ma una cosa la sai ed è forse l’unica, grande certezza: il brivido della prima volta sarà indimenticabile.

Alessandra Santoro