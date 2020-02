Gattuso mette fuori Lozano e Lobotka: la tribuna azzurra vale oltre 70 milioni!

Queste le scelte di Gennaro Gattuso per affrontare il Barcellona

Da qualche minuto sono state rese note le formazioni ufficiali che scenderanno in campo per Napoli-Barcellona. Gennaro Gattuso ha dovuto compiere delle scelte e mandare anche tre dei suoi giocatori in tribuna.

Quella del Napoli, stavolta è una tribuna d’oro con Lozano pagato cinquanta milioni la scorsa estate e Lobotka venticinque in questa sessione invernale. Insieme ai due va in tribuna anche il terzo portiere Karnezis.