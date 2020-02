News Calcio Napoli, look rinnovato per la sala stampa del San Paolo

NEWS CALCIO NAPOLI – Curiosa novità oggi allo stadio San Paolo. In occasione del match di Champions League con il Barcellona, infatti, la sala stampa dello stadio è stata allestita con teli e luci, in modo da rendere più confortevole il lavoro per i giornalisti presenti.

ECCO LA FOTO:

Dal nostro inviato al San Paolo: Antonio Manzo.

