De Luca: “Si svolgerà tranquillamente l’incontro Napoli-Barcellona. Non ci sono casi di contagio in Campania”

De Luca chiarisce la situazione del Coronavirus in Campania

In merito alla situazione che interessa l’Italia alle prese con il Coronavirus, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha rilasciato alcune parole per fare chiarezza nel corso di una conferenza stampa. Di seguito quanto evidenziato:

COVID-19 E NAPOLI-BARCELLONA

“Domani c’è un incontro di calcio con decine migliaia di persone che andranno allo stadio San Paolo. L’orientamento è far svolgere tranquillamente l’incontro di Champions League Napoli-Barcellona”.

De Luca ha aggiunto che non ci sono casi di contagio in Campania e che i sindaci non devono chiudere le scuole: “Ci sono delle ordinanze sindacali che riguardano la chiusure di scuole, a Buccino nel Salernitano, a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) e altre. Daremo indicazioni ai sindaci di non procedere, chiaramente sono linee guida e non atti autoritativi”.

