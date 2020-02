Kozminski, vice pres. federcalcio polacca: “Rinnovi Zielinski e Milik? Le cifre sono basse, ma dovrebbero restare a Napoli”

Le parole del vice presidente della federcalcio polacca parla di Milik e Zielinski

Il video presidente della federcalcio polacca, Marek Koźmiński ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

BRESCIA-NAPOLI

“Attualmente il Napoli è la squadra che ha da offrire molto di più rispetto al Brescia che ha bisogno di punti. Siamo in una fase importante del campionato dove un risultato può essere pesante sul piano della salvezza e della UEFA. Gli azzurri, nonostante tutte le difficoltà, restano una squadra forte”.

ZIELINSKI TRA I GRANDI CALCIATORI

“Il calciatore polacco ha doti calcistiche importantissime, qui in Nazionale ha fatto cose stratosferiche però gli manca qualcosa per diventare un leader per imporsi. È troppo buono, gli manca quella cattiveria calcistica e convinzione per consacrarsi tra i più grandi. Ha tutto per essere tra i grandi ed è l’ora di esserlo. Per quanto riguarda i rinnovi, leggevo sui giornali delle proposte a Zielinski e Milik. Quelle cifre sono un po’ inferiori, secondo il mio parere, ai valori di Milik e Zielinski perché sono giovani. Consiglierei a tutte due di restare a Napoli“.

