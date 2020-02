CdS – Napoli-Brescia, le probabili formazioni: Insigne, Elmas e Politano titolari, Diego Lopez sceglie il 4-3-2-1

Ecco le novità di formazione per Brescia-Napoli, stasera alle 20:45

Questa sera il match tra Brescia e Napoli allo Stadio Mario Rigamonti, casa delle rondinelle, aprirà il 25° turno di questa Serie A. Iniziano, dunque, a trapelare le prime indiscrezioni sulle possibili formazioni titolari del match. Le seguenti derivano dal quotidiano del Corriere dello Sport.

Da un lato, il Brescia (orfano di due attaccanti, Ayé per squalifica e Torregrossa per infortunio) probabilmente schiererà Super Mario Balotelli come unico centravanti, con al suo fianco Zmrhal a fargli da seconda punta. Rondinelle senza neanche Cistana e Romulo. Compensa, però, Tonali col suo rientro.

Il Napoli, invece, a detta del mister Gattuso, schiererà gli uomini più in forma per vincere al Rigamonti. Perciò, Ringhio cambia solo tre undicesimi della squadra vincitrice contro il Cagliari: Mario Rui dal 1′ al posto di Hysaj; torna anche il capitano Lorenzo Insigne avanti sulla sinistra con Elmas confermato che arretra a centrocampo (riposa Zielinski), e Politano dall’inizio con Callejon fuori (forse in ottica Barcellona).

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BRESCIA-NAPOLI ( OGGI ORE 20:45 )

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Gastaldello, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Bjarnason; Spalek; Zhmral, Balotelli. ALL.: Lopez. A DISP.: Andrenacci, Mateju, Mangraviti, Semprini, Ndoj, Viviani, Dessena, Skrabb, Alf. Donnarumma.

INDISPONIBILI: Torregrossa, Romulo, Alfonso, Cistana. SQUALIFICATI: Ayé.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Politano, Mertens, Insigne. ALL.: Gattuso. A DISP.: Meret, Karnezis, Luperto, Hysaj, Ghoulam, Allan, Callejon, Zielinski, Lobotka, Lozano, Milik.

INDISPONIBILI: Llorente, Malcuit, Koulibaly. SQUALIFICATI: –

