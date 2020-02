Brescia-Napoli, i convocati: si ferma anche Llorente, out con Koulibaly. Torna Allan e c’è Hysaj

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Brescia in programma domani al Rigamonti per la 25esima giornata di Serie A (ore 20.45).

La squadra si è allenata sul campo 2 e 3 iniziando la sessione con attivazione e lavoro sulla velocità. Successivamente seduta tecnico tattica. Chiusura con esercitazioni su calci piazzati. Llorente non si è allenato per sintomi influenzali. Koulibaly ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Lavoro in piscina per Malcuit.

Torna Hysaj dopo la botta subita con il Cagliari e torna anche Allan.

I convocati: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Callejon, Insigne, Lozano, Mertens, Milik, Politano

Fonte: SSC Napoli