Carlo Alvino annuncia, sui suoi social, l’assenza di Koulibaly contro il Barcellona. Il tweet del giornalista di Tv Luna è chiaro:

“Koulibaly è fermo ai box. Non si sta allenando e non lo farà neanche domani. A Brescia non giocherà ed è chiaro che a questo punto salterà anche la sfida di Champions con il Barcellona. Gode della massima fiducia di Gattuso la copia Manolas Maksimovic”.