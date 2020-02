Soumaré ai ferri corti con il Lille, può partire in estate. Il Napoli resta alla finestra

Calciomercato Napoli, problemi tra Soumaré e il Lille. Si possono inserire gli azzurri

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli potrebbe piombare di nuovo su Boubakary Soumaré. Il centrocampista del Lille, in orbita azzurra qualche mese fa, è ai ferri corti con il suo club.



Infatti, il tecnico della squadra francese, Christophe Galtier, l’ha escluso per l’ultima gara di campionato, giustificando la sua non convocazione per la mancanza di tranquillità del giocatore a causa di questa tensione con la società.



A questo punto e dopo queste parole, la situazione è chiara: Soumaré potrebbe essere ceduto. Quindi, i club europei possono scatenarsi per cercare di prendere uno dei classe ’99 più promettenti sul panorama europeo.



Anche il Napoli è alla finestra e potrebbe farci un pensierino già nelle prossime settimane per acquistarlo a fine stagione.



Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI