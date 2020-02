Reina, il papà convinto: “Il Napoli può battere questo Barcellona, sta dando un’immagine penosa! Fabian Ruiz? Non farei mai a meno di lui”

News Calcio Napoli, le parole del papà di Reina in vista della sfida con il Barcellona

76 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il padre di Pepe Reina, Miguel, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato del momento del Barcellona e della prossima gara dei catalani contro gli azzurri.



Inoltre, una sua idea su chi farà il tifo Pepe e l’elogio a Fabian Ruiz, accostato proprio ai catalani per il suo futuro.



Ecco le sue parole:



“Un’idea di cosa sta succedendo al Barcellona? Una situazione mai verificata, a me dispiace particolarmente che il Barcellona passi una situazione così complicata. Un’immagine penosa.



Guardiolismo? È difficile che in questo momento con Setien si ritorni al Guardiolismo. Mancano i giocatori. Mancano quei grandi calciatori come Xavi e Iniesta che prima c’erano e ora non ci sono. Adesso il Barcellona, per il 70-80%, è Messi dipendente.



Pepe per chi farà il tifo? Sono innamorato del Napoli, non so dire per chi farà il tifo, ma sarà una doppia sfida complicata e combattuta per entrambe le squadre.



Se il Napoli dovesse vincere, sarà un miracolo? Io credo che sarà una doppia sfida equilibrata. Il Napoli non dovrà fare un miracolo per superare questo Barcellona. Penso che guarderemo un grande incontro.



Fabian Ruiz? È un giocatore molto forte, ha grandi qualità. Se fossi un allenatore, non farei mai a meno di lui.



Un grande saluto a tutti i tifosi del Napoli”.



Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI