Hamsik, l’agente: “Futuro da dirigente del Napoli? Non dipende solo da lui. Lobotka? Marek l’ha chiamato, il trasferimento è un po’ anche merito suo”

ULTIMISSIME NAPOLI, LE PAROLE DELL’AGENTE DI HAMSIK SUL POSSIBILE FUTURO NEL CLUB E SU LOBOTKA

ULTIMISSIME NAPOLI – Martin Petras, uno degli agenti di Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il procuratore ha parlato del suo assistito, del suo momento e del futuro, non escludendo un ritorno in azzurro in altri ruoli. Ecco le sue parole:



“In questo momento Marek e Benitez sono a Marbella (Spagna, ndr). Saranno lì fino al 6 marzo, non si sa quando riprenderà il campionato.



Hamsik-Napoli? Si sono scritte mille pagine, immagine bellissime. È arrivato quando era un ragazzino, ha conquistato il cuore dei tifosi, ha Napoli nel cuore. Difficile che torni a Napoli a vivere. La famiglia si è spostata in Slovacchia, ha una scuola calcio lì e sta aprendo diverse attività commerciali. Per ora è il suo volere.



Torna a Napoli a fine carriera? Secondo me doveva fare quel benedetto giro di campo. Qualcuno lo deve chiedere. Vuole giocare altri due anni, poi si vedrà.



Il record di Mertens? Lui vuole bene ai suoi compagni, non è arrabbiato o deluso se Mertens lo supererà.



Consigli su Lobotka? De Laurentiis non l’ha chiamato, ma si è sentito spesso con Giuntoli. Se sta a Napoli è anche un po’ merito di Marek. Questi trasferimenti non sono mai facili, Marek ha facilitato la trattativa.



Benitez? Marek è sempre stato educato. Si sono chiariti e ora sono dall’altra parte del Mondo, non c’è nessun problema”.



