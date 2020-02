Brescia, Tonali in gruppo: il centrocampista recupera per la gara contro il Napoli

Notizie Napoli, Tonali del Brescia recupera dall’infortunio

Buone notizie in casa Brescia. Il tecnico, Diego Lopez, può sorridere: Sandro Tonali è tornato in gruppo.



Il centrocampista – riferisce tuttomercatoweb.com -, alle prese con alcuni fastidi che gli hanno fatto saltare il match contro la Juventus, domenica scorsa, è rientrato e si è allenato con il resto della squadra.



A questo punto, è quasi certa la sua presenza con il Napoli, gara in programma venerdì 21 febbraio 2020, alle ore 20:45.



