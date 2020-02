Napoli, Allan si è allenato da solo. Alvino svela il retroscena: “Tre ore insieme al preparatore”

Il brasiliano era stato escluso dalla trasferta di Cagliari dal tecnico Gattuso

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Allan ha recepito il messaggio. Il centrocampista del Napoli è stato escluso da Gennaro Gattuso dai convocati per la trasferta di Cagliari, giocata ieri, per l’atteggiamento sbagliato durante gli allenamenti.



Il giocatore ha capito di aver sbagliato a non dare il 100% e, insieme al preparatore atletico, ha fatto 3 ore di allenamento nella giornata di ieri per riprendere la forma fisica.



A riportare la notizie è stato Carlo Alvino:



“Allan ieri si è fatto una giornata di allenamento, si è allenato tre ore con grande impegno, è andato forte insieme al preparatore atletico. Non se n’è stato a casa. Gattuso, parlando in maniera sincera con Allan, sa di poterlo recuperare”.



Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI