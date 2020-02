Modugno: “Napoli e Mertens hanno la volontà di andare avanti insieme, manca l’accordo sulle cifre del rinnovo”

“In questo momento manca l’intesa sulle cifre del possibile rinnovo”

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato della situazione contratto di Dries Mertens.



L’attaccante del Napoli non ha ancora trovato l’accordo con la società, ma secondo Modugno c’è la volontà da entrambe le parti di andare avanti insieme.



Ecco le sue parole:



“C’è la volontà di andare avanti insieme tra Mertens e il Napoli, a metà strada le parti potrebbero trovare un accordo. Tutti sono convinti che Dries possa dare tanto al Napoli, in questo momento manca l’intesa sulle cifre del possibile rinnovo anche perché per il belga si tratterebbe dell’ultimo contratto della sua vita ed è giusto fare le dovute valutazioni” .



