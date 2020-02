Marolda: “Mertens chiede 5 milioni per la firma. Il Napoli deve ricomprare praticamente il cartellino”

Cicco Marolda esprime alcune parole sul rinnovo di contratto di Mertens

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto durante la diretta televisiva su Canale 21. Ecco quanto evidenziato:

RINNOVO DI MERTENS

“Il Napoli ha aumentato la sua offerta per Mertens che ora però deve dare una risposta nel giro di un paio di settimane. L’offerta che ha ricevuto è del Monaco, lui chiede un bonus alla firma e ballano ancora 2-3 miolioni di euro per arrivare all’accordo. Il Napoli col bonus alla firma per Mertens deve praticamente ricomprare il cartellino del giocatore che è in scadenza. La richiesta è di 5 milioni di euro per la firma, oltre ad un biennale da 5 milioni di euro ed il Napoli per ora è intorno ai 4-4,5 milioni”.

