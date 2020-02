Collina: “Volevo arbitrare per pochi anni il più grande della storia, Maradona. Questo il mio unico rammarico”

Collina parla del suo unico rammarico

Uno dei più grandi arbitri della storia del calcio e del patrimonio nazionale è senza dubbio alcuno Pierluigi Collina che in occasione dei festeggiamenti per il suo sessantesimo compleanno ha colto l’occasione per rilasciare alcune brevi dichiarazioni in merito alla sua straordinaria carriera e sui suoi possibili rammarichi.

Ho un solo rammarico

L’ex arbitro ha commentato di avere un unico grande rammarico, e no, non faceva riferimento a qualche errore arbitrale ma ad una possibilità che purtroppo non ha avuto, ovvero quello di arbitrare il più grande di tutti Maradona. Queste le sue parole:

“Ho solo un grande rammarico, non aver potuto arbitrare per pochi anni il più grande giocatore della storia, ossia Maradona“.