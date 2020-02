Meret out per la gara contro il Cagliari, ancora una volta toccherà ad Ospina

Meret infortunato

L’edizione odierna di Tuttosport prova a tirare le somme in merito alla situazione di Gennaro Gattuso e alla sua voglia di dare continuità a questo Napoli. Gli azzurri hanno vinto sei partite in undici gare e per questo il tecnico azzurro vorrebbe mettere in campo la miglior formazione possibile:

Indisponibile Alex Meret, che da come racconta Raffaele Auriemma, ha un inizio di borsite che gli rende impossibile l’allenarsi in tuffo. Per il portiere della Nazionale tanti esercizi con i piedi ed i miglioramenti sono evidenti.

Alla Sardegna Arena ancora una volta toccherà a David Ospina, con il portiere colombiano che pare aver scavalcato un po’ le gerarchie.