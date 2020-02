Gattuso su Allan: “Non mi è piaciuto per come si è allenato: resta a casa fin quando non si allenerà come dico io”

Le parole in conferenza stampa di Rino Gattuso su Allan

L’allenatore azzurro Gennaro Gattuso, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari, ha risposto alle domande dei giornalisti. Il tecnico è apparso alquanto irritato nel parlare del mediano brasiliano Allan, scontento dei suoi recenti allenamenti:

“Allan non mi è piaciuto come l’ho visto allenarsi, per cui non sarà della partita con il Cagliari. Resterà a casa e così sarà fino a quando non inizierà ad allenarsi come dico io, senza rancore e senza polemiche. Non convocati nemmeno Koulibaly, Milik e Lozano, che non sono al meglio della condizione“.