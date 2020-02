FOTO – Classifica Serie A, l’Atalanta batte la Roma in rimonta 2-1: quarto posto ipotecato

L’Atalanta sembra sempre più irraggiungibile per il quarto posto

Vittoria in rimonta per l’Atalanta in casa contro la Roma. La squadra di Gasperini dopo essere andata sotto nel primo tempo grazie ad una rete di Dzeko, prima pareggiano i conti con Palomino e nella ripresa raggiungono il vantaggio grazie a Pasalic. Il centrocampista subentrato al posto di Zapata impiega una manciata di secondi per regalare il goal che porta poi il risultato sul definitivo 2-1.

I nerazzurri staccano ulteriormente la Roma e si portano alla distanza di sicurezza di sei punti dal quinto posto. Una vero e propsio assalto alla fase a gironi della Champions League 2020/2021 da parte degli orobici che sembrano sempre di più gli avversari da battere nella rincorsa ad una posizione nella Coppa dalle grandi orecchie.

