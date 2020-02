Bellucci sicuro: “Il Napoli ha tra le prime rose in Serie A: contro il Cagliari come con l’Inter per vincere”

L’ex Bellucci parla della prossima gara del Napoli contro il Cagliari

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Claudio Bellucci, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della prossima gara degli azzurri contro il Cagliari. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La partita con il Cagliari non sarà facile per il Napoli. In campionato gli azzurri faticano ma se si ripetono e scendono in campo con la stessa grinta vista con l’Inter, possono vincere”.

“Io ho un debole per Milik ma anche Mertens, quando sta bene, è devastante. Il Napoli è una delle prime rose del campionato ma la brutta stagione ha avuto effetti negativi su tutti i calciatori, compresi Milik e Mertens”.

