Corriere dello Sport – Napoli, è nato il ‘Gattusismo’: catenaccio e contropiede come antidoto alla paura

NEWS NAPOLI CALCIO – Il Corriere dello Sport, all’interno dell’edizione odierna, ha dedicato ampio spazio al Napoli di Gattuso. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Rino Gattuso in una sola notte ha rimescolato l’animo del Napoli: lo ha fatto uscire dal ‘Sarrismo’ per portarlo nel ‘Gattusismo’. L’allenatore del Napoli ha riscritto l’identità dei partenopei. Il 4-3-3 presentato a San Siro è stato una maschera. Il tridente ha lasciato spazio al 4-1-4-1, con linee più compatte, preferendo la solidità in favore della spregiudicatezza. Il Napoli ha sempre corso, anche in passato, ma nella notte di San Siro, la formazione di Gattuso ha dominato gli spazi, occupandoli ed imbrigliando l’Inter. Demme ha fatto da equilibratore davanti alla difesa, Callejon ed Elmas sulle ali sono stati molto utili. Mertens ha svolto il ruolo di disturbatore nelle uscite dell’Inter. Dopo aver cambiato i protagonisti, Gattuso sta modificando l’anima di questo Napoli, ‘italianizzandolo’ al buon vecchio catenaccio (si può dire?) e contropiede, umiltà e sofferenza come antidoto alla paura”.

