Cagliari-Napoli, le probabili formazioni della Gazzetta: tre ballottaggi per Gattuso

NEWS NAPOLI CALCIO – All’interno dell’edizione odierna, la Gazzetta dello Sport ha riportato le probabili formazioni della sfida tra Cagliari e Napoli. Il match andrà in scena alla Sardegna Arena domenica alle ore 18.

Rispetto alla partita con l’Inter ci saranno alcuni cambiamenti nella formazione schierata da Rino Gattuso. In porta è prevista la conferma per Ospina. Linea di difesa uguale alla sfida di San Siro, ci saranno Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas e Mario Rui. Quest’ultimo è in ballottaggio con Hysaj, che potrebbe dargli un po’ di riposo. A centrocampo ci sarà il rientro di Allan tra i titolari, affiancato da Fabian Ruiz e Demme. In attacco dovrebbe tornare Insigne, dopo il fastidio muscolare che gli ha fatto saltare la sfida contro l’Inter. Al centro dell’attacco dovrebbe tornare Milik, anche se c’è un forte ballottaggio con Mertens, elogiato da Gattuso a San Siro. Sulla fascia destra sarà lotta a due fino alla fine per una maglia da titolare tra Callejon e Politano, con lo spagnolo che, ad ora, pare leggermente in vantaggio.

Di seguito la probabile formazione del Napoli:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Allan, Demme, Fabian Ruiz; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.

