Cagliari-Napoli, Mertens favorito su Milik. Torna Allan in mediana, out Koulibaly e dubbi su Insigne

Il Napoli prepara la formazione anti-Cagliari. Domenica alle 18, alla Sardegna Arena, gli azzurri proveranno a bissare il successo ottenuto in Coppa Italia contro l’Inter. Lo faranno contro un Cagliari in caduta libera, che non ha ancora vinto nel 2020.

Nel suo undici Gattuso dovrà fare a meno di alcuni calciatori: non c’è Koulibaly, ancora out, potrebbe mancare Lozano (non sarebbe ugualmente stato una prima scelta). Insigne dovrebbe farcela, ma il ballottaggio con Elmas è aperto.

In attacco – riferisce Sky Sport – Mertens è favorito su Milik. Centrocampo già deciso: il ritorno di Allan sarà affiancato da Demme e Zielinski.