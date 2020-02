FOTO – Lozano si sfoga sui social: “In pochi capiscono quello che faccio: lavorerò sodo per realizzare i miei sogni”

Lozano si sfoga tramite il suo profilo Instagram

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Hirving Lozano era arrivato al Napoli con l’etichetta dell’acquisto più caro dell’era De Laurentiis, il messicano però sta vivendo forse il momento più difficile della sua carriera nella sua prima stagione in maglia azzurra.

L’attaccante del Napoli, tramite il suo account Instagram, ha scritto alcune parole di ringraziamento all’ex calciatore messicano, Luis Garcia Postigo che in un editoriale lo ha giudicato come il miglior giocatore della sua Nazionale. Ecco quanto evidenziato e tradotto dalla nostra redazione:

“Fare ciò che uno ama implica uno sforzo che in pochi conoscono, che coloro che si godono una partita neanche immaginano. Oggi ho trovato nelle tue parole il riflesso quasi esatto del prezzo da pagare per perseguire il mio sogno. Mi hanno sorpreso. In queste parole ho trovato la risposta a molti interrogativi che si aggirano per la mia testa“.

“Le tue parole sono importantissime, mi hanno dato respiro. Le terrò presente ogni volta che sarà necessario. Non puoi sapere quanto io desideri che le tue previsioni diventino realtà, continuerò a lavorare affinché così sarà. Ti ringrazio per avermi dedicato la tua colonna, oggi è stato un bel giorno da quando l’ho letta. Un giorno più tranquillo, con la gioia di sapere che c’è qualcuno che capisce il mio momento attuale. Grazie, con tutto il cuore”.

