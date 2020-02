Barcellona, un emissario a Palazzo Caracciolo: ma i blaugrana scelgono l’Excelsior

Gli spagnoli preferiscono evitare il centro città

Manca poco alla sfida tra Napoli e Barcellona, andata dei quarti di finale di Champions League. Il 25 febbraio, gli azzurri ospiteranno Messi e compagni, alla ricerca di una serata da ricordare.



I blaugrana dove alloggeranno? Secondo quanto scoperto dalla nostra redazione, un emissario dei blaugrana è stato al Palazzo Caracciolo, noto hotel al centro della città, in Via San Giovanni a Carbonara, per visionare la struttura, ma alla fine, la scelta, è ricaduta sull’hotel Excelsior, sul lungomare.



Una scelta condivisibile. La squadra di Setien, per preparasi all’incontro, vuole godersi la tranquillità del posto e ammirare le bellezze della città partenopea, evitando così, il “traffico” cittadino.

Il Barcellona dovrebbe arrivare a Napoli nella mattinata o nel primo pomeriggio del 24, per poi sostenere la rifinitura in serata al San Paolo.

Emanuele Patacca

