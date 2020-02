Napoli, retroscena sull’acquisto di Rrahmani: De Laurentiis ha beffato l’Arsenal

Il patron azzurro ha chiuso in anticipo l’acquisto del difensore e ha battuto la concorrenza

33 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il Napoli ha lavorato molto bene sul mercato, inserendo tre giocatori nella rosa attuale e chiudendo già due acquisti per il futuro. Nonostante il tecnico, Gennato Gattuso, non sia stato ancora confermato per le prossime stagioni, la società è intervenuta anche per i mesi che verranno cercando di attuare già una prima mini rivoluzione.



In estate ci sarà qualche cessione importante e altri arrivi. Ma sull’acquisto di Amir Rrahmani, dall’Hellas Verona, c’è un retroscena. Come rivela calciomercato.com, Aurelio De Laurentiis ha contattato il club veronese già a novembre, chiudendo l’affare tra dicembre e gennaio, versando 14 milioni di euro.



Nelle ultime settimane di gennaio però, a contattare la società veneta per prendere il classe ’94, è stata anche l’Arsenal, ma il presidente Setti aveva già dato la parola a De Laurentiis per cedere il suo atleta e non ha aperto a nessuna altra trattativa.



Un colpo da maestro del patron dei campani che con un contratto quadriennale a 1,5 milioni di euro a stagione ha convinto il difensore kosovaro a sposare il progetto partenopeo.



Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI