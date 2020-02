Napoli, il Chelsea vuole ricomprare Boga: l’esterno del Sassuolo è stato accostato agli azzurri

I Blues disposti a riprendere il 23 enne per 15 milioni di euro

Lo strepitoso campionato, finora, di Jeremie Boga, esterno del Sassuolo, ha fatto sì che molti club mettessero gli occhi su di lui. Tra questi, c’è anche il Napoli, il quale, nei mesi scorsi, ha aperto un discorso con il club emiliano per cercare di prendere il giocatore.



Per ora, nessuna offerta ufficiale e nessun accordo. Ed ecco che, la società partenopea, rischia di perdere il calciatore. Infatti, come rivela Express, il Chelsea, ex squadra del calciatore, vuole di nuovo nella sua rosa il classe ’97.



Secondo il quotidiano inglese, i Blues sono pronti a riprendere il 23 enne per 15 milioni di euro. A breve potrebbe esserci l’incontro con il Sassuolo, il quale, aveva preso il francese naturalizzato ivoriano per 4 milioni di euro.



Boga, autore di 7 reti e 4 assist fino ad adesso, potrebbe ritornare in Premier League ed essere protagonista con il Chelsea.



