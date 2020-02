Napoli-Lecce, la moviola della GdS: nessun dubbio, rigore su Milik! Giua tratto in inganno, Abisso doveva sollecitarlo

Napoli-Lecce, la moviola della GdS.

Il Napoli inciampa al San Paolo contro un ottimo Lecce, perdendo per 3-2. Uno dei episodi clou della partita è il rigore solare non fischiato nel corso della ripresa. L’edizione odierna della Gazzetta ne spiega le dinamiche, accusando l’arbitro di un errore clamoroso:

Non è giornata per l’arbitro Giua. L’episodio cruciale è al 73′: Milik va giù in area in maniera plateale e viene ammonito senza tentennamenti di fronte alle proteste del Napoli. Le immagini che il Var Abisso non fa rivedere al collega in campo mostrano che Donati colpisce Milik in un contatto con piede e caviglia che non lascia dubbi. Giua viene tratto in inganno dalla caduta accentuata del polacco, ma è qui che l’auricolare doveva invitarlo al monitor.

